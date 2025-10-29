Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на Метрополитен.

Причината е в предстоящото пускане в на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“.

Необходима е актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.

Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя). През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

„Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране“, пишат от Метрополитен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK