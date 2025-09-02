Мъж стреля с газов пистолет по входна врата и бе задържан незабавно. Около 17 часа на 31 август в Пето РУ е получен сигнал през телефон 112 за мъж, който стреля по вратата на съседен апартамент и ругае, съобщиха от пресцентъра на МВР, пише БГНЕС.

Незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ. Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили.

После се чули "гърмежи" от етажната площадка. Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

68-годишният е задържан, иззет е и газов пистолет.

Оръжието не е регистрирано по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

