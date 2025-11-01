Пиян жител на монтанския квартал "Огоста“ прободе с нож в крака дежурен полицай, намесил се в сбиване между двама мъже.
Малко преди полунощ в Районното управление в Монтана е получен сигнал за силна музика в ромския квартал "Огоста“. Пристигналият на адреса патрул установил 50-годишен мъж в явно нетрезво състояние, съобщават от пресцентъра на Областната полиция.
По време на обработване на сигнала пияният влиза в конфликт с 45-годишен съсед, който прераства в сбиване. В резултат на това по-младият мъж получава порезна рана в областта на гърдите. Полицаят опитал да разтърве мъжете, в следствие на което бива прободен с нож в бедрото от 50-годишния мъж.
На пострадалите е оказана медицинска помощ. Използваният нож е иззет, а 50-годишния мъж е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
