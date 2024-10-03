Мъж е прегазил съпругата си при движение с автомобил на заден ход, съобщи БТА.
Инцидентът е станал снощи на черен път в с. Блато, община Бобов дол.
Шофьорът е на 77 г. Пострадалата – на 75 г., е попаднала под автомобила и е загинала на място.
Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта ѝ.
Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол, резултатът е бил отрицателен.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на Бобов дол, уведомена е и прокуратурата.
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