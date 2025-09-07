Мъж на 55 т. е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край с. Горна Кремена.

Това съобщават от Областната дирекция на МВР-Враца, цитирана от БТА.

Сигнал за инцидента е получен вчера – 6 септември, в Районното управление на полицията в Мездра.

При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работник на 55 г. от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра.

Паднал е, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от работник на кариерата.

Първа помощ на пострадали е оказал екип на Спешна помощ от Мездра. Първоначално мъжът е настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние. Има фрактури на тазобедрена става, на ребро и травма на ляв бъбрек. По-късно е закаран в столична болница.

Кариерата за добив на скално облицовъчни материали се намира в землището на село Горна Кремена и се управлява от концесионер от с. Копривлен, обл. Благоевград.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и Главна инспекцията по труда (ГИТ).

