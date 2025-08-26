Мъж е загинал при злополука на работното си място в Димитровград, съобщи директорът Инспекцията по труда в Хасково Кирчо Кирев, цитиран от БТА.

За инцидента, който е станал на 25 август към 11:35 часа, информираха първо от Областната дирекция на МВР.

По данни от полицията 71-годишният мъж е бил шофьор на камион. Бил е прегазен от камиона, докато го ремонтира.

Тежкото превозно средство е било с работещ двигател, потеглило е на заден ход и е преминало през част от тялото на мъжа. Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал от тежките травми.

На мястото на инцидента още вчера е бил екип от Инспекцията по труда. По думите на Кирев установяването на точната ситуация, при която е станал инцидентът, ще е трудно, защото няма свидетели.

Засега е сигурно само, че мъжът е имал трудов договор.

