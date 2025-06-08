Tрудова злополука в Бургас. Възрастен мъж е бил прегазен от товарен автомобил в района на бариерата на пристанище „Запад“.
Съобщение за инцидента е получено днес около 10:54 часа.
Товарен автомобил с бургаска регистрация, управляван от 50-годишен бургазлия, при извършване на маневри, е прегазил 74-годишен софиянец, проверяващ тонажа на камионите.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
От инцидента мъжът загинал на място. Водачът ще бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.
В момента се извършва оглед от дежурния следовател. Касае се за трудова злополука.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK