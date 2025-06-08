Tрудова злополука в Бургас. Възрастен мъж е бил прегазен от товарен автомобил в района на бариерата на пристанище „Запад“.

Съобщение за инцидента е получено днес около 10:54 часа.

Товарен автомобил с бургаска регистрация, управляван от 50-годишен бургазлия, при извършване на маневри, е прегазил 74-годишен софиянец, проверяващ тонажа на камионите.

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От инцидента мъжът загинал на място. Водачът ще бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

В момента се извършва оглед от дежурния следовател. Касае се за трудова злополука.

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