България

Масов сбиване в Ябланица, има ранени и задържани

По време на конфликта са нанесени щети на едноетажна къща

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:06 ч. 20.10.2025 г.

Трима души са пострадали след сбиване в Ябланица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. По време на конфликта са нанесени щети на едноетажна къща, собственост на 46-годишен мъж. 

Сигнал за сбиването на улица в града е получен около 19:00 ч. снощи в Районното управление (РУ) на МВР. 

На мястото са изпратени полицейски екипи. Лекарска помощ е оказана на трима от мъжете, като медиците не са установили нужда от хоспитализация.

Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

В къщата са счупени са стъкла на прозорци и врати, както и столове.

Петима от участниците в сбиването са били задържани за срок до 24 часа. Служители на РУ – Ябланица продължават работа по изясняване на обстоятелствата и причините за възникване на скандала.

15-годишно момче е намушкано в столичен мол

