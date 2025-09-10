Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е локализиран.

На място остават да дежурят 6 автомобила на РД ПБЗН - Хасково.

Трети ден продължи днес битката с огъня в Сакар планина.

Активен беше един фронт от пожара, който се развива на площ от близо 13 хил. декара между селата Лисово, Младиново и Костур.

Бедственото положение в района остана в сила, но пряка опасност за населените места нямаше.

