Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е локализиран.
На място остават да дежурят 6 автомобила на РД ПБЗН - Хасково.
Трети ден продължи днес битката с огъня в Сакар планина.
Активен беше един фронт от пожара, който се развива на площ от близо 13 хил. декара между селата Лисово, Младиново и Костур.
Бедственото положение в района остана в сила, но пряка опасност за населените места нямаше.
