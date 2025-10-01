dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Разкъсана облачност 15°
19 Облачно 14°
20 Облачно 12°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Кьовеши разкри мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор

Теодора Георгиева е временно отстранена от длъжност

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:12 ч. 01.10.2025 г.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че образуваното дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е заради „сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната ѝ репутация, както и за гарантиране на ефективността на нейните разследвания“.

Преди няколко месеца започна проверката срещу българския магистрат. Аргументите си Кьовеши обяснява в писмо до Съюза на съдиите в България. Там се казва, че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

Отговорът е по повод отправен през април въпрос към Кьовеши за основанията за образуваната тогава административна преписка срещу Георгиева, както и дали тя ще изследва разпространените видеозаписи на предполагаема среща, проведена в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура в ресторант „Осемте джуджета“, между Георгиева и издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото.

Има образувано дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Писма със същият въпрос тогава са били изпратени и до председателя на Народното събрание и до Висшия съдебен съвет. Отговори от българските адресати няма.

„Изглежда Европейската прокуратура и останалите институции на Европейския съюз ще проявяват активност за изясняване на въпроса - могли ли са представители на групи за упражняване на нелегитимно влияние да ръководят процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор, докато този въпрос изглежда е безразличен за българските институции, които в рамките на тази година трябва да предложат нови кандидати за заемане на длъжността след изтичането през 2026 г. на мандата на Теодора Георгиева“, се казва в позиция на Съюза на съдиите в България, цитирана от БГНЕС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“

Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“
Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)

Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)
Оранжев код за опасно време и обилни валежи в четвъртък, жълт код – за силен вятър (КАРТА)

Оранжев код за опасно време и обилни валежи в четвъртък, жълт код – за силен вятър (КАРТА)
Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)
Борисов предлага да се закрие ДАИ (ВИДЕО)

Борисов предлага да се закрие ДАИ (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Гери, за която пя Роби Уилямс: От 20 години мечтая за този момент
Гери, за която пя Роби Уилямс: От 20 години мечтая за този момент
Снимка: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток – рамка за преговори или илюзия?
Планът на Тръмп за мир в Близкия изток – рамка за преговори или илюзия?
Снимка: Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите
Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите
Лице в лице
Снимка: Иван Пешев и Иво Инджев - гости в "Лице в лице"
Иван Пешев и Иво Инджев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол