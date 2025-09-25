dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 20°
20 Разкъсана облачност 19°
21 Разкъсана облачност 18°
22 Облачно 18°
23 Облачно 17°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Има образувано дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Теодора Георгиева продължава да бъде отстранена от длъжност

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:57 ч. 25.09.2025 г.

Започва дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева. Това съобщават от Европейската прокуратура. Главният прокурор на ЕС е информирал за казуса Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство. Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае дисциплинарното производство.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на техния мандат, отбелязва пресцентърът на Европейската прокуратура.

Георги Георгиев за временното отстраняване на Теодора Георгиева от Европрокуратурата: Това е голямо петно

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и завеждане на дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.

Европрокуратурата е удължила отстраняването от длъжност на Теодора Георгиева

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на българския европейски прокурор в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура, припомня БТА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян

Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян
3-годишно дете е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски
Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал
Тази сутрин
Снимка: Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Снимка: Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Снимка: Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Лице в лице
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий