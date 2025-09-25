Има образувано дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Започва дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева. Това съобщават от Европейската прокуратура. Главният прокурор на ЕС е информирал за казуса Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство. Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае дисциплинарното производство.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на техния мандат, отбелязва пресцентърът на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и завеждане на дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на българския европейски прокурор в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура, припомня БТА.