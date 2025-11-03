Кристин Лагард пред bTV: Регулаторите и правителството не бива да допускат спекула с цените

2 месеца преди да сменим лева с евро - президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард е на първото си посещение в България.

Тя даде специално интервю за bTV - както за смяната на валутата, така и за предизвикателствата пред Еврозоната.

Кристин Лагард заяви, че най-важно е след смяна на валутата регулаторите и правителството да не допускат да има спекула с цените.

Тя отбеляза, че това го е имало във всички държави до момента, но става въпрос за кратък период. Лагард припомни, че управителят на БНБ ще има еднакво право на глас с другите гуверньори.

"Не е за пръв път, когато в едно общество възниква голяма дискусия, преди то да премине от старата си валута към нова. Това почти винаги се случва, когато една държава променя валутата си. Това е нещо нормално, защото всяка промяна носи страх – страх от неизвестното, от това какво може да се загуби", коментира Лагард.

"Нека се опитам да обясня. Преминаването към нова валута не е просто присъединяване към един клуб, който е стабилен, който действа като щит срещу обезценяване и външни влияния, а е и израз на споделени ценности, които всички членове на еврозоната имат общо – ценности, свързани с демокрацията, дисциплината и ангажимента към стабилността", посочи тя.