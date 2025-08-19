Лек автомобил се запали малко преди един от тунелите на АМ „Струма“ край Перник.

Инцидентът стана този следобед около 17.30 ч. Веднага на място пристигна екип на пожарната и полиция. Няма информация за пострадали. Автомобилът е в аварийната лента.

АПИ призовава да се шофира внимателно в района, предаде БГНЕС. 

