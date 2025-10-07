Кметът на Ямбол Валентин Ревански е „Кмет на годината“ за 2025 г. в категорията „голяма община“.

„Кмет на годината“ в категория „средна община" е кметът на Тунджа Станчо Ставрев, а градоначалникът на Ивайловград Диана Овчарова печели в категория „малка община“.

Големият победил – Валентин Ревански заяви, че наградата не е за него персонално, а за целия му екип.

„Най-големият капитал на един град са хората, благодаря им за подкрепата и това че са единни“, каза още ямболският кмет.

Националното онлайн допитване, организирано от Kmeta.bg, се състоя за 13-а поредна година на платформата Kmetnagodinata.bg, където гражданите гласуваха кметове в седем категории.

Победителите се определят в три групи, според големината на общината – малки общини – до 20 000 жители, средни общини – от 20 000 до 50 000 жители, големи общини – над 50 000 жители.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK