Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че очаква още следващата седмица стабилността в управлението да бъде възстановена. Тя коментира въпроса за смяната ѝ от поста председател на Народното събрание, който беше повдигнат преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Въпросът винаги "стои на масата". Аз искам да благодаря в тази връзка на всички партии от коалицията "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена", каза тя, цитирана от БНР.

По думите ѝ още след изборите за общински съветници в Пазарджик е станало ясно, че ще има политически трус.

"Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори, така, че не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно последните четири години", коментира председателят на парламента.

Разговорите в управляващата коалиция продължават, заяви още Наталия Киселова.

"Разговори в парламентарната група имаше и ще продължат. Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция "БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, колективните органи да вземат решение", допълни тя.

