За 200 милиона долара: Започна строителството на бална зала в Белия дом

На дъното на езеро откриха древен кораб, търсен повече от век (СНИМКИ)

Изчезването на Маделин Маккан: Заподозреният германец излиза от затвора този месец

Георг Георгиев: Няма коментари от партньорите на България в ЕС и НАТО относно посещението на Зафиров в Китай

Възможни заплахи за сигурността: ЕК следи стриктно съвместното учение на Русия и Беларус

„Полетите на къси разстояния ще бъдат ненужни“: Високоскоростно метро ще изминава 500 км за 45 минути

Британец е изгонен от Венеция и глобен с близо 450 евро за плуване в канала

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Турски шофьор опита да пренесе марихуана за близо 12 млн. лв. през „Капитан Андреево“

Престижният държавен институт по отбрана в Лондон става забранен за израелски студенти
България

Киселова увери: България да бъде първата в Европа с ядрен реактор, който е с вода под налягане

НС ще подкрепи доклада за сключване на договор за изграждане на нови ядрени мощности

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:03 ч. 15.09.2025 г.

Наталия Киселова изрази своите очаквания за задълбочени научни решения, с които да продължи развитието на българската енергетика чрез нови ядрени мощности, както и въглищните централи да получат необходимата подкрепа.

Тя увери научните работници, че българското общество разчита на тяхната експертиза при вземането на окончателно инвестиционно решение за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ – блок 7-и и блок 8-и. Наталия Киселова подчерта, че  има политически ангажимент проектът да бъде завършен и България да бъде първата държава в Европа, която е внедрила технологията AP1000 на Westinghouse.

Председателят на Народното събрание изрази увереност, че докладът за сключване на договор за изграждане на нови ядрени мощности ще бъде подкрепен от народните представители след неговото внасяне в парламента от Министерския съвет. 

Наталия Киселова: Очаквам проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме (ВИДЕО)

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в Първата международна конференция по експлоатационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за леководни реактори в Несебър. В своето обръщение към участниците тя подчерта приноса на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науката (ИЯИЯЕ-БАН), организатор на събитието, в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда, пише БГНЕС. 

Енергийната сигурност и независимост са ключови за дългосрочната устойчивост на страната ни, която следва стратегия за диверсификация на енергийните източници, развитие на ядрената енергетика и инвестиции в зелени технологии със стремеж за предвидими и достъпни цени за потребителите, каза председателят на парламента в своето изказване пред участниците във форума. Затова е особено важно да бъдат приложени иновационни научни решения за повишаване на енергийната ефективност и за намаляване на зависимостта от външни доставчици, отбеляза Наталия Киселова. Председателят на Народното събрание подчерта основополагащата роля на енергийния сектор за състоянието на българската икономика и изрази своята увереност, че няма да се стигне до дефицити на енергийни ресурси, което от своя страна да доведе до увеличаване на цените на електроенергия, топлинна енергия, природен газ и горива. 

Приоритет на законодателната власт в лицето на Народното събрание, е да изготвя законодателни решения, насочени към насърчаване на инвестициите в съществуващата инфраструктура и отключването на допълнителни средства за инвестиции на дружествата в държавната енергетика, каза председателят на парламента.

Украйна подкрепя закупуването на ядрени реактори по съветски дизайн от България

По думите на Наталия Киселова мерките, които се прилагат, за да се постигне декарбонизация на енергийния сектор, трябва да стъпват на актуализирана Национална стратегия за устойчиво енергийно развитие, която да отчита и аспекта на конкурентоспособност на икономиката, заложен в новата визия на Европейската комисия. Тя допълни, че развитието на българската енергетика е заявеният приоритет за инвестиции, нови ядрени мощности и подкрепа на въглищните централи.

Във времена, когато се заражда нов тип икономика, в която изкуственият интелект заема все по-голямо място, науката е призвана да даде отговор на съществуващите социални, демографски, етични и енергийни предизвикателства, каза Наталия Киселова. Тя подчерта  необходимостта от енергийно осигуряване на мощности, които поддържат или развиват изкуствен интелект и бази данни, което ще дава възможност на науката да се развива, включително и като привлича потенциални инвеститори. 

Наталия Киселова пожела на участниците в международната конференция да продължават да извършват висококачествени научни изследвания и иновации за изпълнение на важните национални програми, провеждани на нивото на най-съвременните научни постижения.

Във форума участваха експерти и водещи учени в областта на експлоатацията, моделирането и експерименталните изследвания на ядреното гориво от държави, които оперират с леководни реактори. 

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Политико: Доналд Тръмп най-накрая определи Русия като агресор във войната с Украйна
