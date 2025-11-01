Във връзка с исканото увеличение на здравната вноска от Българския лекарски съюз, министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че увеличението не зависи от министерството и че в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото.

Във връзка с бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването той заяви, че винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение, предаде БНТ.

"Това са трансфузионните центрове, които са от стратегическо значение за всеки един български гражданин, за общността, за държавата, за системата - здравната, ние там имаме сериозни проблеми, ние сме разработили програма. В този бюджет беше, който последния, бих казал, имаше не това, което желаем, но заделени средства и там необходимостта е сериозна, защото при определени обстоятелства може да се случат процеси, на които не бих желал да бъда свидетел", заяви доц. д-р Силви Кирилов, министър на здравеопазването.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK