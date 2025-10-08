Здравната вноска в България трябва да се повиши поне до 10%, ако искаме да имаме модерно здравеопазване – без доплащане. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в „Лице в лице“, като подчерта, че средствата, които държавата отделя за здраве, са крайно недостатъчни.

„Факт е, че България е на последно място в Европейския съюз по процент от БВП, отделян за здравеопазване. Ние сме и с най-ниската здравноосигурителна вноска – 8% от осигурителния доход, докато следващите преди нас са с 10%“, посочи Брънзалов.

По думите му, ако се направи проста сметка, парите, които държавата отделя месечно за здравето на всеки българин, са твърде малко. „Населението застарява, нуждите растат, появяват се нови технологии, лекарства и терапии. Всички искат най-доброто лечение, но то струва повече. Не можем да искаме модерно здравеопазване и да го плащаме като преди 30 години“, каза още той.

Брънзалов подчерта, че Българският лекарски съюз от години настоява за ефективен превантивен контрол върху разходите и дейността на лечебните заведения. „Да, има течове в системата, но вместо само да се говори, трябва да се приложат конкретни механизми за контрол. Ние вече сме подготвили предложения, които ще внесем официално“, уточни той.

Според председателя на БЛС здравеопазването е не само обществена услуга, а и икономически фактор: „Системата е сред петте най-големи работодатели в страната. Лечебните заведения имат икономически отпечатък от 7 милиарда лева, или 4,2% от БВП. Освен това, само медицинските специалисти и болниците внасят около 1,2 милиарда лева под формата на данъци и осигуровки.“

На въпрос за протестите на младите лекари и специализанти, Брънзалов изрази разбиране към техните искания, но уточни, че проблемът не може да се реши пред Министерството на здравеопазването. „Бюджетът на НЗОК се формира от парламента по предложение на касата и финансовото министерство. Там трябва да се вземат решенията“, заяви той.

По думите му, исканията за по-високи заплати на специализантите трябва да бъдат обмислени с оглед на финансовите възможности и нуждите в отделните региони. „В България има цели области с един патолог или с незаети места за специалисти. Трябва да има диференциран подход – не може всички специализанти да получават едно и също, без значение от сферата и региона“, коментира Брънзалов.

Той подчерта, че лекарският съюз подкрепя младите медици и поддържа постоянен диалог с тях, но добави: „Заплатите не се определят от нас. Ние не бягаме от отговорност, но за да им се помогне реално, трябва да се осигури адекватно финансиране на системата. Без това няма как да имаме едновременно достъпност, качество и ниска цена.“

„Лекарите са готови да предоставят здравна услуга на световно ниво. Но за да го направим, трябва и държавата да направи крачка напред“, завърши д-р Николай Брънзалов.

