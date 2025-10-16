Комисията за енергийно и водно регулиране е готова с доклада си за причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г.

Отчита, че при 12 регионални ВиК оператори се наблюдава увеличаване на загубите на вода.

Най-големи са загубите през изминалата година в областите Перник и Шумен - над 83%. В челната петица по водни загуби влизат и областите - Сливен с 81,39%, София област и Пазарджик. Плевен, където водният режим продължи месеци, над 71% от подадената вода в областта се губи по мрежата, отчита комисията регулатор.

Анализът установява, че през периода 2020 – 2024 г. при 12 регионални ВиК оператори се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Поради това Комисията изиска подробна информация, която да даде яснота за прилаганите от дружествата механизми за управление на водоснабдителните мрежи и за осъществяваната координация с регионални и национални институции.

КЕВР запозна проверяваните ВиК оператори с направените констатации и даде конкретни препоръки за подобряване на тяхната дейност.

Анализът съдържа обобщена информация за събраните от Комисията данни, въз основа на които регулаторът прави конкретни предложения към компетентните институции – МОСВ и МРРБ. Предложенията включват подобряване на механизмите за управление на водоснабдяването, прилагане на международните добри практики за управление на физическите и търговски загуби на вода, оценка на капацитета на водоизточниците и водоснабдителните системи, оценка на риска от възникване на режими на безводие.

Подчертава се също необходимостта от подобряване на координацията между заинтересованите страни в процеса на инвестиционно планиране, за да се постига максимален ефект с наличните ограничени ресурси.

Документът от 130 страници включва и индивидуални раздели за всеки от 28-те регионални ВиК оператори. В тях се съдържа подробна информация за всички данни, които те са предоставили на Комисията.

Анализът на причините за нарушения достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието, както и на изпълнението на целите за намаляване загубите на вода за 2024 г. е публично достъпен на интернет страницата на КЕВР.

