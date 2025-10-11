Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова с открито писмо и в готовност за протест.



Причината - искането на обвиняемия по случая Никола Бургазлиев делото да започне отначало.



В декларация близките предупреждават, че становищата на Върховния касационен съд, оспорващо легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, може да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия.

Снимка: bTV





Роднините предупреждават, че са готови да протестират и няма да допуснат шофьорът, отнел живота на Христина, да излезе на свобода.

Изразяват и несъгласие с опитите да се наложи противоречива съдебна практика, която поставя под риск актовете на и.ф. главен прокурор.



През август Бургазлиев блъска с АТВ семейство Здравкови. Младата жена почина в болницата, а 4-годишният и син Мартин все още се възстановява.



Проби доказаха наличие на наркотик в кръвта на 18-годишния шофьор.

