Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова с открито писмо и в готовност за протест.
Причината - искането на обвиняемия по случая Никола Бургазлиев делото да започне отначало.
В декларация близките предупреждават, че становищата на Върховния касационен съд, оспорващо легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, може да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия.
Роднините предупреждават, че са готови да протестират и няма да допуснат шофьорът, отнел живота на Христина, да излезе на свобода.
Изразяват и несъгласие с опитите да се наложи противоречива съдебна практика, която поставя под риск актовете на и.ф. главен прокурор.
През август Бургазлиев блъска с АТВ семейство Здравкови. Младата жена почина в болницата, а 4-годишният и син Мартин все още се възстановява.
Проби доказаха наличие на наркотик в кръвта на 18-годишния шофьор.
