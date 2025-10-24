Челен сблъсък между частна кола и полицейски автомобил на входа на Пирдоп блокира Подбалканския път в региона.
Това съобщиха от полицията и от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
От Областната дирекция на МВР-София съобщиха, че инцидентът е станал малко след 15 ч. – няма пострадали, а само материални щети.
Затворен изцяло за превозни средства е участъкът от Подбалканския път между град Пирдоп и село Антон.
Двама души са загинали, а 12 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР тази сутрин. При тежки инцидент са пострадали 13 души.
В София са регистрирани 32 леки катастрофи без загинали и ранени.
