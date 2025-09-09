dalivali.bg
София
сега Слънчево 22°
23 Слънчево 21°
00 Незначителна облачност 20°
01 Слънчево 20°
02 Слънчево 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Къща пламна в Търговище

Не се знае още дали вътре има хора

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:52 ч. 09.09.2025 г.

Два пожарни екипа гасят горяща къща в Търговище. Имотът се намира на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част. Към момента не се знае дали в къщата има хора, каза директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов, пише БТА.

Автосервиз гори в столичния квартал

За да се справят с огъня, на терен са допълнителни екипи, обясни директорът.

За БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ангел Ангелов каза, че къщата е двуетажна.

До нея има друга долепена сграда. Елиминирана е опасността огънят да се прехвърли и към нея, допълни той.

Пожар гори в района на Националния военен университет във Велико Търново

Имотът е обитаем. Гасенето продължава. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Столичен квартал остава без вода

Столичен квартал остава без вода
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Снимка: Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс