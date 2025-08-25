dalivali.bg
Нова схема с бягство от местопрестъплението: Каналджии вече умишлено предизвикват катастрофи

Водачът използва именно населеното място с много граждани и възникналото ПТП, за да отклони вниманието от себе си и да избяга

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:29 ч. 25.08.2025 г.

В Лозенец беше задържан грузински гражданин, обвинен в трафик на мигранти, след като при опит да избегне полицейска проверка предизвика катастрофа и избяга от мястото. В микробуса му с русенска регистрация бяха открити 24 афганистански граждани, предаде БГНЕС. 

„Водачът използва именно населеното място с много граждани и възникналото ПТП, за да отклони вниманието от себе си и да избяга, заяви за БГНЕС прокурор Мария Маркова от Районна прокуратура – Бургас.

Бедстващи, спасени и после задържани: Как двама трафиканти се опитаха да се представят за бежанци?

Шофьорът е установен чрез свидетелски показания и записи от охранителни камери и е задържан в рамките на 24 часа. Срещу него е повдигнато обвинение по член 281 от Наказателния кодекс, предвиждащо между 2 и 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева.

Само ден по-късно на КПП „Караагач" е заловена втора група от 22 мигранти, този път превозвани от български гражданин от Берковица.

След преследване и катастрофа в курортното село Лозенец: Задържаха бус, пълен с мигранти

Според прокуратурата се наблюдава нова практика – водачите на бусове умишлено предизвикват катастрофи в оживени места, за да насочат вниманието към пострадалите и да си осигурят бягство.

