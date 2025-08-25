Нова схема с бягство от местопрестъплението: Каналджии вече умишлено предизвикват катастрофи

В Лозенец беше задържан грузински гражданин, обвинен в трафик на мигранти, след като при опит да избегне полицейска проверка предизвика катастрофа и избяга от мястото. В микробуса му с русенска регистрация бяха открити 24 афганистански граждани, предаде БГНЕС.

„Водачът използва именно населеното място с много граждани и възникналото ПТП, за да отклони вниманието от себе си и да избяга, заяви за БГНЕС прокурор Мария Маркова от Районна прокуратура – Бургас.

Шофьорът е установен чрез свидетелски показания и записи от охранителни камери и е задържан в рамките на 24 часа. Срещу него е повдигнато обвинение по член 281 от Наказателния кодекс, предвиждащо между 2 и 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева.

Само ден по-късно на КПП „Караагач" е заловена втора група от 22 мигранти, този път превозвани от български гражданин от Берковица.

Според прокуратурата се наблюдава нова практика – водачите на бусове умишлено предизвикват катастрофи в оживени места, за да насочат вниманието към пострадалите и да си осигурят бягство.