Над 380 декара с плувен басейн, кино-зала и хотелска част тънат в разруха. Намират се в бившата резиденция на Тодор Живков в Банкя.



През седмицата стана ясно, че тя е в списъка с държавните имоти с "отпаднала необходимост". Ще изчезне ли завинаги сградата от времето на социализма - репортаж на Станчо Станчев.



Годината е 1972 година, когато се строи балноесанаториумът в Банкя по поръчка на тогавашната служба за охрана УБО. Скоро след това Тодор Живков я харесва за резиденция. Синът на архитекта ни показва апартамента на бившия първи.

Снимка: bTV

„Той още предварително е проектиран като по-луксозен. Тук, точно до входа, има помещение и то немалко помещение за охраната, каза арх. Илиян Николов, син на архитекта на резиденция "Банкя".

Скоро след пленума на 10. ноември, Тодор Живков напуска резиденцията. Собственик става японската милиардерка Масако Оя, която превръща мястото в голфклуб и живее там до смъртта си през 1999-та. През 2009 г. резиденцията попада под опеката на НСО, които я ползват по-малко от година. Към днешна дата стопанин е държавата в лицето на областна администрация София.

Снимка: bTV





През седмицата стана ясно, че резиденция "Банкя" е един от 4400 имота с "отпаднала необходимост", обявени за продан от държавата.



Опасения за съдбата на бившата резиденция изразиха архитектурни организации и граждани.

"Вероятността след подобна продажба забележителният сграден комплекс да бъде разрушен и да бъде използвана само земята е много голяма".



Отговор на тези опасения потърсихме от Областна администрация София, които стопанисват площта.

„Резиденцията не е за продан, за да разсеем тези спекулации. Тя е публична държавна собственост и като такава държавата не може да се разпореди с толкова ценен актив“, Стефан Арсов, обл. управител София.



Въпреки предложение през 2021 г., имотът не е признат за недвижимо културно наследство. От "Спаси София" са искали имотът да бъде прехвърлен на Столична община, за да заработи, но без успех. Вариант за реновиране предлага екип от млади архитекти.



„Бяхме изчислили, че ще бъде към 20 млн. евро. Само като балнеосанаториум такъв бизнес план не вярвам да успее“, посочи арх. Михаил Райновски.

Според архитект Владимир Райновски, дори Столична община да вземе имота, инвестицията от 20 млн. евро за реновиране, трудно ще бъде възстановена.

