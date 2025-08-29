Нови открития в Хераклея Синтика, след завръщането на археолозите на централния площад на древния град. Бронзова лампа и дясна ръка на статуя на Херакл подсказваща, че може би наблизо е останалата част от статуята на героя.

Днес, преди минути буквално, се разкри една подова мозайка, която има и декоративни елементи. За първи път излиза такава тук на Хераклея Синтика.

"Тази мозайка подсказва, че собствениците на това помещение, на тази сграда, са богати заможни хора", коментира професор Людмил Вагалински. "Колебая се между баня, или жилище, за първи път имаме и такива декоративни елементи. Банята или това помещение, което е, е от 2-3 век. Другото помещение от същата сграда също има такава мозайка. Имат мраморна облицовка по стените. Освен мозаичния под, много лампи, включително една бронзова лампа.

Проф. Вагалински коментира, че в съседното помещение са намерили една дупка в стената - ниша.

В нея е открита бронзовата лампа, за първи път. Нишата е много интересен елемент от структурата на съседното помещение, на същата сграда. Бронзовата лампа и керамична лампа са били паднали точно под нишата, най-вероятно, по време на земетресението в края на 4-ти век, те са били в тази ниша, за да осветяват помещението.

Професорът разказа и за дясната ръка на Херакал.

"Със сигурност е на Херакал дясната ръка, подпира се върху кривака. Има такъв иконографски тип на Херакал, просто и да уточним, кой е този тип. Преди няколко години на това място, намерихме пак части от масивна мраморна статуя на Херакал. Тогава се ориентирахме, че стане въпрос за Херакал. Сега намерихме дясната ръка, страхотно оформени пръсти, длани", сподели още професорът пред bTV.

