Археологическите разкопки край Петрич: Откриха уникална бронзова лампа в „Хераклея Синтика“

Археолози откриха уникална бронзова лампа по време на разкопки в „Хераклея Синтика“ край Петрич. Тя е разположена в североизточния ъгъл на форума на древния град.



Според формата си, бронзовата лампа е от края на III – началото на V век.

Това е първото подобно откритие в района, съобщават от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Той казва, че лампата е без украса, но е от най-скъпите. На мястото, където я откриха, археолозите намериха и красива червена гема с лика на бог Дионис.



Днес при разкопките откриха и дясна ръка от статуя на Херакъл. Сигурно е, че е точно той, защото се вижда характерното свиване на пръстите върху тоягата, неизменен атрибут на този митичен герой.

Според екипът, скоро може да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.