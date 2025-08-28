dalivali.bg
Археологическите разкопки край Петрич: Откриха уникална бронзова лампа в „Хераклея Синтика“

Тя е била разположена в североизточния ъгъл на форума на древния град

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  19:48 ч. 28.08.2025 г.

Археолози откриха уникална бронзова лампа по време на разкопки в „Хераклея Синтика“ край Петрич. Тя е разположена в североизточния ъгъл на форума на древния град.

Според формата си, бронзовата лампа е от края на III – началото на V век.

Това е първото подобно откритие в района, съобщават от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Откриха дясната ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика

Той казва, че лампата е без украса, но е от най-скъпите.  На мястото, където я откриха, археолозите намериха и красива червена гема с лика на бог Дионис.

Днес при разкопките откриха и дясна ръка от статуя на Херакъл. Сигурно е, че е точно той, защото се вижда характерното свиване на пръстите върху тоягата, неизменен атрибут на този митичен герой.

Реставрираха втората статуя от Хераклея Синтика: Ето къде може да я видите

Според екипът, скоро може да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.

