На 21 октомври (вторник) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Копенхаген“, ж.к. „Дружба“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в:

ж.к. „Дружба“ 2 - ра, 3 - та, 4 - та и 5 - та част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси:

бул. „Копенхаген“ кръстовището с ул. „Обиколна“,

ул. „Димитър Пешев“ кръстовището с ул. „Делийска воденица“.

На 21 октомври (вторник) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Георги Палев“, с. Локорско се налага спиране на водоподаването от 08:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в:

ул. „Братя Лимброви“, ул. „Христо Манов“, ул. „Благой Гердин, ул. „Славе Турчов“, ул. „Христо Витков“ и ул. „Евлоги Тодоров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следниия адрес:

ул. Илия Манов“ кръстовището с ул. „Братя Лимброви“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, посочват от "Софийска вода".

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK