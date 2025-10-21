На 22 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Попова шапка“, кв. „Подуене“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Плачковски манастир“ от ул. „Попова шапка“ до ул. „Виница“, ул. „Попова шапка“ от ул. „Петър Богдан до ул. „Димитър Софиянец“, бл. 101 и бл. 102, ул. „Калиманци“ № 19 и ул. „Виница“ 2-3 и 13-15.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси: ул. „Калиманци“ бл. 101.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, посочват от "Софийска вода".

