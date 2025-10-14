На 15 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Проф. Асен Киселинчев“, м. Детски град, се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на м. Детски град.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Асен Киселинчев“ на кръстовището с ул. „Чардаците“.

На 15 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 14, ж.к. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бл. 14 /висока зона/.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

