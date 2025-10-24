dalivali.bg
България

Кабинетът обсъжда как страната ни да избегне евентуална криза с горивата

Министрите изслушват доклади на разузнаването и контраразузнаването

Гергана Венкова

Публикувано в  12:08 ч. 24.10.2025 г.

Правителството обсъжда мерки срещу евентуална криза с горивата в България заради новите санкции на Вашингтон към „Лукоийл“.

На съвещанието участват министрите на вътрешните работи, енергетиката, финансите, икономиката и правосъдието. Ще бъдат изслушани и доклади на разузнаването и контраразузнаването.

В четвъртък от Брюксел премиерът Росен Желязков заяви, че няма опасност от криза с бензина и изобщо с горивата у нас заради наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл“. Опозицията в парламента обаче предупреди, че след 21 ноември такава може да възникне. В коментарите се включи и президента, които заяви, че очаква смешни мерки от правителството.

Георги Георгиев: Бургаската рафинерия и няколко дъщерни дружества на

Темата коментира и правосъдният министър Георги Георгиев, който изнесе доклад пред министър-председателят. Пред bTV той обясни, че фирмите, които са свързани с рафинерията в Бургас и дъщерните дружества около „Лукойл“ отговарят на критериите за санкции.

„Направили сме анализа на дъщерните дружества, така че при опит за смяна на собственост, ще реагираме. Сигнализирали сме за опит за заобикаляне на санкциите“, обясни Георгиев.

