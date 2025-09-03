Йотова: Приоритетите на МС са различни от тези на президентската институция

Приоритетите, които днес са изтъкнати от мнозинството, се различават съществено от приоритетите, които ние имаме в президентската институция, каза вицепрезидентът Илияна Йотова.



"Когато има толкова остри проблеми пред хората - 300 000 човека в България са без вода - аз считам, че това е кризисна ситуация. Когато видяхме какви проблеми има с горските пожари – изгоряха хиляди декари гори…Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите, а хората имат оправдани страхове - не може това да не бъде приоритет на мнозинството и на правителството".

Според вицепрезидента заради инфлацията, в началото на следващата година е възможно България да не покрива Маастрихстките критерии за членство в еврозоната.

Страната ни е поискала от Европейската комисия чрез инструмента SAFE между 2 и 3 млрд. евро от общия бюджет от 150 млрд. за отбрана, но никой от правителството не казва какво ще купуваме с тях, заяви още Йотова.