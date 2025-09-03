dalivali.bg
София
сега Слънчево 28°
13 Слънчево 30°
14 Разкъсана облачност 32°
15 Облачно 32°
16 Разкъсана облачност 33°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Йотова: Приоритетите на МС са различни от тези на президентската институция

Според вицепрезидента заради инфлацията, в началото на следващата година е възможно България да не покрива Маастрихстките критерии за членство в еврозоната

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:58 ч. 03.09.2025 г.

Приоритетите, които днес са изтъкнати от мнозинството, се различават съществено от приоритетите, които ние имаме в президентската институция, каза вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Когато има толкова остри проблеми пред хората - 300 000 човека в България са без вода - аз считам, че това е кризисна ситуация. Когато видяхме какви проблеми има с горските пожари – изгоряха хиляди декари гори…Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите, а хората имат оправдани страхове - не може това да не бъде приоритет на мнозинството и на правителството". 

След 33 дни ваканция, отново на работа: Внасят пети вот на недоверие в парламента

Според вицепрезидента заради инфлацията, в началото на следващата година е възможно България да не покрива Маастрихстките критерии за членство в еврозоната.

Страната ни е поискала от Европейската комисия чрез инструмента SAFE между 2 и 3 млрд. евро от общия бюджет от 150 млрд. за отбрана, но никой от правителството не казва какво ще купуваме с тях, заяви още Йотова. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)
Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход

Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход
Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София
Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване

Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване
С мощния си автомобил: Шофьор с 4 месеца стаж издрифти пред полицаи, глобяват го 3000 лв.(ВИДЕО)

С мощния си автомобил: Шофьор с 4 месеца стаж издрифти пред полицаи, глобяват го 3000 лв.(ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Снимка: Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест