Светите мощи на св. св. Кирил и Методий, които бяха донесени от Света гора и бяха изложени за всенародно поклонение от 23 май до днес на обяд в митрополитския катедрален храм "Св. Неделя", бяха изнесени от църквата и внесени в патриаршеския дом в Софийската света митрополия.

В патриаршеския дом Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще се поклони пред мощите на Светите равноапостолни братя Методий и Кирил преди те да бъдат изпратени за светогорския манастир Есфигмен.

Преди отпътуването им в храма беше отслужена и архиерейска Света литургия.