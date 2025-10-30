Избраха Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС за зам.-председател на 51-ото Народно събрание. Предложението беше прието без разисквания в пленарна зала.

Той сяда в стола на Рая Назарян, след като тя зае титулярната позиция като председател на парламента. Положително гласуваха 132 народни представители. 51 бяха „против“, а 11 се въздържаха.

В сряда беше подписан анекса към коалиционното споразумение за управление, според който председателството на парламента ще се осъществява на ротационен принцип за по 10 месеца.

Заради това решение на партиите в управлението, Наталия Киселова от БСП се оттегли от председателския пост, а през август 2026 г. от „Има такъв народ“ трябва да номинират свое предложение.

Проф. д-р Костадин Ангелов е лекар и специалист по коремна хирургия. Той беше министър на здравеопазването в третото правителство на Бойко Борисов (2020–2021 г.), а в момента е народен представител от Велико Търново и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС. Ангелов има дългогодишен управленски опит в здравната система.

