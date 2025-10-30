Избраха Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС за зам.-председател на 51-ото Народно събрание. Предложението беше прието без разисквания в пленарна зала.

Той сяда в стола на Рая Назарян, след като тя зае титулярната позиция като председател на парламента. Положително гласуваха 132 народни представители. 51 бяха „против“, а 11 се въздържаха.

В сряда беше подписан анекса към коалиционното споразумение за управление, според който председателството на парламента ще се осъществява на ротационен принцип за по 10 месеца.

Рая Назарян беше избрана за председател на парламента

Заради това решение на партиите в управлението, Наталия Киселова от БСП се оттегли от председателския пост, а през август 2026 г. от „Има такъв народ“ трябва да номинират свое предложение.  

Проф. д-р Костадин Ангелов е лекар и специалист по коремна хирургия. Той беше министър на здравеопазването в третото правителство на Бойко Борисов (2020–2021 г.), а в момента е народен представител от Велико Търново и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС. Ангелов има дългогодишен управленски опит в здравната система.

