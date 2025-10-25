Иво Сиромахов: Няма капка морал и съвест в българската политика

Няма капка морал и съвест в българската политика – „Има такъв народ“, заедно с тленните останки на БСП, ги чака съдбата на Яне Янев, Веселин Марешки и Валери Симеонов. Това заяви публицистът и писател Иво Сиромахов, който напусна екипа на Слави Трифонов по-рано този месец.

„Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят", заяви Сиромахов.

Той определи изтегления от ИТН и превърнал се в скандален законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация „юридически несъстоятелен", но минал единодушно в правната комисия и разказа, че научавайки новината от медиите, си е помислил - ИТН не може да внесе такъв закон. „В първия момент бях в такъв шок и си казах – тук е станала някаква грешка. И си казах – много са загазили, в голяма беда са. Няма капка морал, капка съвест в българската политика", коментира той.

„В момента състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политиците. Грозна лъжа е, че ще ремонтират старата сграда на НС. В новата сграда – бившия партиен дом, има завръщане към авторитарната политика, в която гражданите нямат никакво значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях“, констатира той.

„Простащината на Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина", коментира Сиромахов.

По думите му обаче, през последните години вече се усеща насилие спрямо медиите, а от това поведение няма последици.

„След Костов процесът на прелъстяване на журналистиката започна още по времето, когато Борисов беше главен секретар – "флиртаджийски", "някак си те го обикнаха, започнаха да го хвалят в медиите си не от страх, а от любов" и "неговият ореол беше създаден от кохорта влюбени, пърхащи около него репортери". Като премиер той вече тръгна да сее в разорана нива“, обясни той.

Попитан за ареста на варненския кмет Благомир Коцев, Сиромахов заяви: „Арестуването на хората вече се ползва като репресия, а не като защита на законите. Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим на въпроса дали сме правова държава и защо никой в парламента не пищи по тази тема. „Кои сте вие, че да кажете кой ще купи "Лукойл" в пазарна икономика. Това не е Съветският съюз", смята още публицистът.

Според него в момента сме в разпад, половин България е без вода, а „деца се колят по моловете". „Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win", посочи още той.