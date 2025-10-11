Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира законопроекта на партията му, който предизвика вълна от негативни реакции в обществото и партиите в парламента.

В него се предвиждаха до 6 години затвор за медии и граждани, които разпространяват лична информация за друг. Текстовете бяха изтеглени, но вносителите им не коментираха темата. Ден по-късно Трифонов сподели в социалните мрежи цитати от заглавия, писани по негов адрес в жълтите медии, сред които:

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“;

„Слави в ареста заради ‘Евровизия’“;

„Слави се върнал към дрогата?“;

„Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“.

По думите му отдавна е приел нещата, които пишат за него и се е опитал да предпази близките си лъжите по негов адрес.

„И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото“, пише Трифонов.

„Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам“, допълва той.