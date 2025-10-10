Идеята на "Има такъв народ" да се вкарват журналисти и граждани за 6 години в затвора, ако разпространяват лична информация, предизвика скандал в кулоарите.

След като стана ясно, че темата не е съгласувана дори с партньорите, проектозаконът беше изтеглен.

След като вчера по инициатива на "Има такъв народ" правната комисия на парламента изненадващо прие до 6 години затвор за медии и граждани, които разпространяват лична информация за някого, днес това предизвика остри реакции от страна на опозицията.

"След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право. Това е пълен абсурд - юридически да въвеждаш в наказателното право наказание, и то такова тежко наказание - от 1 до 6 години", коментира Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Законът провокира напрежение между партиите и за кратко провали и парламентарния кворум.

"Според мен "Има такъв народ" не се регистрираха в пленарната зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки", заяви Асен Василев от "Продължаваме промяната".

Половин час по-късно стана ясно, че законът е изтеглен и няма да бъде гледан.

"Говорих със Слави Трифонов сутринта и той каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той и ние не ги приемаме. Предполагам, че не са го прочели, както трябва. Сега го прочетоха, както трябва и ще го четат, както трябва. Бързо вникнах и Слави бързо вникна", коментира Бойко Борисов.

Снимка: БГНЕС

И други партии реагираха гневно.

"Напълно сме против този законопроект. Не може да затворим устите на журналистиката. "Има такъв народ" се обръщат към вас с "колеги". В един момент се обръщат срещу колегите си", заяви Танер Али от Алианс за права и свободи.

"Искам да ги призова да не го внасят никога повече този законопроект, защото те изградиха шоуто и партията си на базата и на основата на гавра с личното достойнство на други лица", посочи Радостин Василев от МЕЧ.

