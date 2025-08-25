Искат постоянен арест за пияния шофьор, блъснал микробус на пътя Севлиево - Габрово

Окръжната прокуратура в Габрово ще поиска арест за пияния водач, причинил тежка катастрофа с един загинал и четирима пострадали на пътя Севлиево – Габрово. Инцидентът е станал около 22 ч. на 24 август, неделя.

При управление на лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила 26-годишен шофьор от севлиевското село Горна Росица е ударил микробус и друга кола.

Бусът е управляван от мъж от габровското село Яворец, а другият автомобил – от мъж от севлиевското село Шумата.

Вследствие на инцидента 45-годишна жена е починала, а четирима души са със средни телесни повреди.

Шофьорите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата за алкохол на 26-годишния водач е отчела 2,24 промила. Той не е представил свидетелство за управление на МПС.

Извършен е оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Предстои назначаването на съдебномедицински експертизи за установяване причината за смъртта на жената и телесните увреждания на другите пострадалите лица.

Ще бъде назначена и автотехническа експертиза.

26-годишният шофьор е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. Предстои да бъде поискано постоянното му задържане.