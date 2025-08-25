dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 24°
18 Незначителна облачност 23°
19 Слънчево 22°
20 Слънчево 20°
21 Слънчево 18°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Искат постоянен арест за пияния шофьор, блъснал микробус на пътя Севлиево - Габрово

При инцидента 45-годишна жена загина, а четирима души са ранени

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:43 ч. 25.08.2025 г.

Окръжната прокуратура в Габрово ще поиска арест за пияния водач, причинил тежка катастрофа с един загинал и четирима пострадали на пътя Севлиево – Габрово. Инцидентът е станал около 22 ч. на 24 август, неделя.

При управление на лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила 26-годишен шофьор от севлиевското село Горна Росица е ударил микробус и друга кола.

Бусът е управляван от мъж от габровското село Яворец, а другият автомобил – от мъж от севлиевското село Шумата.

Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово

Вследствие на инцидента 45-годишна жена е починала, а четирима души са със средни телесни повреди.

Шофьорите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата за алкохол на 26-годишния водач е отчела 2,24 промила. Той не е представил свидетелство за управление на МПС.

Извършен е оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Предстои назначаването на съдебномедицински експертизи за установяване причината за смъртта на жената и телесните увреждания на другите пострадалите лица.

Ще бъде назначена и автотехническа експертиза.    

26-годишният шофьор е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. Предстои да бъде поискано постоянното му задържане.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Италианският вицепремиер към Макрон: "Вземи си каската и иди в Украйна сам"

Италианският вицепремиер към Макрон: "Вземи си каската и иди в Украйна сам"
Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово

Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово
Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ и ВИДЕО)
Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“
Задържаха учител за педофилия в София

Задържаха учител за педофилия в София
Тази сутрин
Снимка: От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
Снимка: Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Снимка: Преди началото на политическия сезон: Какво се случва с назначенията в службите?
Преди началото на политическия сезон: Какво се случва с назначенията в службите?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест