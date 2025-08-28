Апелативният съд в Бургас ще гледа окончателната мярка на тримата обвинени за инцидента с парашут в Несебър, при който след падане животът си загуби 8-годишно дете.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер.

Пред съда по-рано те заявиха, че съжаляват за случилото се. От ареста излезе Христо Радев, който е управлявал лодката, теглила парашута, тъй като не е участвал в обезопасяването на 8-годишното момче и майка му преди полета.

Другите двама морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов остават в ареста. Единият от тях е поставял коланите, а другият е заявил пред разследващите, че е отговорник на базата.

Освободеният настоява за отмяна на паричната гаранция или за по-ниска сума. Той е пуснат под гаранция от 5000 лева.

