Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде преди седмица заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината.

Като причина беше изтъкнат фактът, че „чуждият“ празни засенчва български Ден на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

„В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е „диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани“, каза пред bTV Симеонов.

След издадената забрана от кмета в социалните мрежи се организира „Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин“.

„Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, посочват организаторите на събитието.

„Всеки е свободен да прави своя избор, но допускаме извратени и изкривени т. нар. празници, които объркват съзнанието на децата. Никого няма да арестувам. В Елин Пелин нещата са по-различни от социалните мрежи. На 1 ноември ще направим факелно шествие за българските будители“, отговори на това кметът на Елин Пелин.

Тази вечер в центъра на Елин Пелин има семейства с деца, което са маскирани и отбелязват Хелоуин.

И докато част от българите празнуват Хелоуин, други искат да покажат, че и в България имаме маскарадни игри.

В пернишкото село Кошарево, сурвакарската група подготвя традиционни костюми и маски. Идеята на този ден да се правят сурвакарски игри от години съществува в селото, но се реализира за първи път.

Етнографите напомнят, че Хелоуин произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.

„Той е ден, който бележи края на селскостопанския сезон. По-късно с навлизането на католическия календар празника е свързан с вкарването за почитта на мъртвите. Ако трябва да дадем най-точен паралел в днешно време с българската култура, то това би била задушница“, обяснява Мария Боянова от Националния етнографски музей.

От години в България е модерно да се отбелязва Хелоуин – деца и възрастни се маскират, най-малките обикалят за лакомства.

