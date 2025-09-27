dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 14°
12 Облачно 16°
13 Облачно 17°
14 Облачно 18°
15 Облачно 19°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
България

Илияна Йотова за атаките към президентството: Не мога да проследя всички емоционални изблици на Борисов

„Очевидно е, че има кампания срещу президентската институция“, каза вицепрезидентът пред журналисти

Снимка: bTV

Мария Георгиева

Публикувано в  10:46 ч. 27.09.2025 г.

„Аз не мога да проследя всички емоционални изблици на г-н Борисов. За мен е по-важно да имаме сериозна дискусия за това, което предстои за страната ни, защото до този момент нито едно от гръмките обещания на правителството и на мнозинството в парламента – че ще преминем плавно към курса на еврото, не е изпълнено“.

Това обяви вицепрезидентът Илияна Йотова от село Маджарово пред журналисти, където взе участие в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.

Думите ѝ са по повод вчерашната словесна престрелка между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и държавния глава Румен Радев.

Тя уточни:

„Колкото повече институции се създават, колкото повече контролни органи и се увеличават правомощията им, толкова повече този процес не може да бъде овладян. А що се отнася до репликите към президентската институция – вижте, очевидно е, че има кампания срещу нея, в навечерието сме и на президентски избори само след една година. Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии – и свои, и чужди, така ще бъде очевидно и в тази една година“.

„За мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа“, заяви вицепрезидентът.

Сблъсък на политическата сцена: Бойко Борисов и Румен Радев си размениха реплики

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“
"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа

"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа
Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Снимка: д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Тази събота и неделя
Снимка: Пет месеца без компенсации
Пет месеца без компенсации
Снимка: Живот в режим на "незабавна евакуация"
Живот в режим на "незабавна евакуация"
Снимка: Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий