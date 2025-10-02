Транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че няма как Агенция "Автомобилна администрация" да бъде закрита изцяло. Думите му бяха по повод идеята, лансирана вчера от лидера ГЕРБ Бойко Борисов.

Късно снощи четирима служители на ДАИ се разделиха с поста си заради скандала с поискания подкуп от екипа на попзвездата Роби Уилямс.

Министърът на транспорта обясни, че има европейски правила, които не позволяват пълно закриване на Агенция "Автомобилна администрация". Има обаче функции, които могат да бъдат поети от МВР.

„За мен е важно безопасността на движението. Този контрол върху автомобилите и рейсовете да се прави от един орган. Да няма четири палки на пътя, които да спират камионите, рейсовете и леките автомобили“, обясни Караджов.

„Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея“, допълни той.

Инспекторите на ДАИ ще бъдат снабдени с бодикамери, с които да се следи как изпълняват задълженията си.

„Няма да има никаква пощада за тези, които продължават да се занимават с корупция. Каквито и необходими мерки да трябва да се вземат, ние ще ги вземем и това явление ще бъде изкоренено“, категоричен бе Гроздан Караджов.

Той обясни, че освобождава ръководството на инспекторите, а не началника на агенцията, защото той е на поста си от скоро.

bTV безуспешно опита да се свърже с директора на "Автомобилна инспекция".

Тази сутрин адвокатът на двамата задържани служители обясни, че те отричат да са искали подкуп от екипа на Роби Уилямс и че в хода на разследването няма доказателства за това.

Във вторник Апелативният съд в София трябва да реши дали двамата автомобилни инспектори ще останат в ареста за постоянно.

