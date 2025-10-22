Гранични полицаи задържаха 17 незаконни мигранти, укрити в камион, задържан е и шофьорът, съобщиха от ДГ "Гранична полиция".

На 21 октомври вечерта на ГКПП „Лесово“ за влизане в България пристигнал товарен автомобил с ремарке.

Снимка: Главна дирекция "Гранична полиция"

При щателна проверка по искане на служители от „Гранична полиция“ в товарното помещение са открити 17 незаконни мигранти без документи за самоличност, по техни данни от Ирак.

Водачът на камиона е задържан за подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона чрез използване на моторно превозно средство.

Установените в товарния автомобил чужди граждани са задържани за това, че са влезли през българо-турската граница незаконно.

