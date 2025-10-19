Христина Статева от ДПС печели частичните избори за кмет на димитровградското село Черногорово, съобщиха от Секционната избирателна комисия (СИК).

Снимка: ДПС

За нея са гласували 251 избиратели. 224 гласа е събрала Лидия Молева, която бе кандидата на ГЕРБ. 8 са недействителните бюлетини и 3 „не подкрепям никого“. Това показват първите данни от преброяването на бюлетините.

За първи път ДПС издига кандидат за кмет в село Черногорово и печели изборите.

На балотажа днес са гласували 486 от 791 избиратели по списък.

След първия тур Христина Статева получи 31,29%, а Лидия Молева – 40,80%.

