Висока активност на балотаж от частични кметски избори у нас. В димитровградското село Черногорово час преди края на изборния ден от втория тур до избирателната секция са отишли над 60% от имащите право на глас.

Каква е мотивацията на избирателите да гласуват?

С печат основно върху хартиени бюлетини днес комисията прошнорова всеки глас на балотажа за кмет на село Черногорово.

"Гледат да е на хартия - просто не знам защо", коментира Марина Георгиева, секретар на СИК.

След като гласува, почти всеки избирател, се отбива в едно от двете кафенета с магазини до секцията, които се оказва, че са превърнати в щабове на двамата кандидати.

"Дойдох да си хвърля бюлетината. Няма такова нещо, аз не мога да лъжа", отговаря местен мъж на въпрос дали са му давали пари.

"Мене ме почерпиха - кво да кажа друго. Братовчедът ме почерпи", допълва той.

"Откъде тия пари? Никой не ми е предлагал пари", казва местна жена.

"Абе що за въпроси ми задавате - къде не предлагат пари", пита друг мъж.

Млада жена пък казва, че са им давали храна - леща, фасули, но не и пари.

Единият от търговските обекти е семеен бизнес на кандидат за кмет.

На хората там им давата на вересия, но по думите им няма как сега сметките им да изчезнат.

На втори тур за избор на кмет на селото са две дами – Христина Статева от ДПС и Лидия Молева от ГЕРБ.

След първия тур Христина Статева получи 31,29%, а Лидия Молева - 40,80%.

