На 11 септември, четвъртък, под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки.

По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През Балканския полуостров ще преминава студен атмосферен фронт. На много места в западната и централната част от полуострова ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

В източните райони ще продължи да духа умерен югоизточен вятър, докато в западната половина от полуострова вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква хладен въздух.

Дневни температури за София ще са 29 градуса, Белград – 27, Истанбул и Скопие – 28, Солун – 31 градуса, Букурещ – 32, Атина – 34 градуса.

