Пожар в склад за опаковъчни материали гор в столичния квартал „Илиянци“. 

Сигналът е подаден в 05:29 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Става дума за склад за фолио и опаковъчни материали.

2 / 10
Гори склад за опаковъчни материали в столичния кв. „Илиянци“
На място пламъците гасят пет екипа на пожарната
Снимка: bTV
Снимка: bTV
Снимка: bTV
Снимка: bTV
Снимка: bTV
5 снимки
Пожар в склад за фолио в „Илиянци“
Снимка: bTV

На мястото незабавно са изпратени пет пожарни автомобила с 15 служители. Площта на склада е около 1000 кв. м.

Няма информация за пострадали към момента. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK