Гори склад за опаковъчни материали в столичния кв. „Илиянци“

Пожар в склад за опаковъчни материали гор в столичния квартал „Илиянци“.
Сигналът е подаден в 05:29 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Става дума за склад за фолио и опаковъчни материали.
На мястото незабавно са изпратени пет пожарни автомобила с 15 служители. Площта на склада е около 1000 кв. м.
Няма информация за пострадали към момента.
