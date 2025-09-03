Пожар в склад за опаковъчни материали гор в столичния квартал „Илиянци“.

Сигналът е подаден в 05:29 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Става дума за склад за фолио и опаковъчни материали.

2 / 10 Гори склад за опаковъчни материали в столичния кв. „Илиянци“ На място пламъците гасят пет екипа на пожарната Снимка: bTV Снимка: bTV Снимка: bTV Снимка: bTV Снимка: bTV

5 снимки Снимка: bTV

На мястото незабавно са изпратени пет пожарни автомобила с 15 служители. Площта на склада е около 1000 кв. м.

Няма информация за пострадали към момента.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK