Пожар е избухнал в местността „Джанавара“ край Варна, съобщиха от полицията в крайморския град.
За огромен горски пожар над квартал „Аспарухово“ във Варна съобщават и очевидци, предава агенция „Фокус“.
По първоначална информация горят поляна, като огънят е обхванал и част от борова гора. На място са четири екипа на пожарната.
Към този момент няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на огнената стихия остават неясни.
