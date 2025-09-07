Пожар е избухнал в местността „Джанавара“ край Варна, съобщиха от полицията в крайморския град.

Снимка: Facebook/Виждам те КАТ - град Варна/Valio Valchev

За огромен горски пожар над квартал „Аспарухово“ във Варна съобщават и очевидци, предава агенция „Фокус“.

По първоначална информация горят поляна, като огънят е обхванал и част от борова гора. На място са четири екипа на пожарната.

Към този момент няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на огнената стихия остават неясни.

