18 души са пострадали при пожар в предприятие за захарни изделия в град Виница в източната част на Северна Македония, съобщи агенция МИА.

Пожарът е избухнал вчера в 18:40 часа местно време в складове и производствени цехове на завода „Макпрогрес“. Унищожил е три цеха и е нанесъл големи материални щети, допълва сайтът „360 градуса“.

Част от пострадалите са настанени в многопрофилната болница в Кочани, а друга част са изпратени за лечение в Скопие. Всички са в стабилно състояние, каза Оливера Цимбалевик, началник на отделението по анестезиология и реанимация в многопрофилната болница в Кочани. Тя допълни, че някои от пострадалите след оказана лекарска помощ снощи са напуснали болницата.

Цимбалевик не можа да уточни колко от пострадалите са пожарникари и колко са служители на „Макпрогрес“.

В гасенето на пожара, освен огнеборци от Виница, се включиха техни колеги от противопожарните служби от няколко съседни общини.

Огнената стихия бе овладяна напълно късно снощи.

Няколко пожарникари са получили изгаряния по стъпалата, след като са се заклещили в смола от разтопена захар в един от цеховете. Когато огнеборците се опитали да извадят краката си, ботушите им се заклещили в разтопената захар и те стъпили върху сместа.

