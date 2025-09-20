Голям пожар гори в базата на фирма за сметосъбиране в Бургас. Сигналът за него е получен в пожарната около 13:30 ч., съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Бургас.

Установено е, че горят гуми и пластмасови контейнери на фирмата, чиято база се намира в близост до бул. "Захари Стоянов".

На място са три противопожарни коли с осем огнеборци и химическия бус на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Няма данни за пострадали хора.

Властите призовават гражданите в района да затворят прозорците си и да избягват вдишването на дима.

