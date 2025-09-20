Днес следобед в местност край Панагюрище избухна пожар, тръгнал от частен имот. По първоначална информация огънят е засегнал складирани гуми и сухи храсти. Пламъците бързо са се разпространили извън границите на имота и са обхванали терени в близост.
На място работят два екипа на пожарната, които се опитват да локализират и овладеят огъня.
Няма данни за пострадали.
