Днес следобед в местност край Панагюрище избухна пожар, тръгнал от частен имот. По първоначална информация огънят е засегнал складирани гуми и сухи храсти. Пламъците бързо са се разпространили извън границите на имота и са обхванали терени в близост.

На място работят два екипа на пожарната, които се опитват да локализират и овладеят огъня.

Няма данни за пострадали.

